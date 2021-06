„Land muss reagieren“: Schutzgebiet zunehmend ohne Schutz, Plage Deponie

Innsbruck – Wie könnte es auch anders sein: Corona ging auch an der Landesumweltanwaltschaft (LUA) nicht spurlos vorbei. Doch weit weniger als vielleicht gedacht. Denn verzeichnete man noch 2019 in Summe 1251 abgeschlossene naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, so waren es 2020 mit nur 1153 um gut 100 weniger. Lediglich in 28 bzw. 29 Verfahren erfolgte eine Abweisung. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht 2019/20 hervor, den Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer und sein Vize Walter Tschon gestern in Innsbruck präsentierten.