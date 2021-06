Ärztenotstand in Landeck: Große Lösung angestrebt

Landeck – Der Aufschrei in der Bezirksstadt war groß, als zu Jahresende 2019 und im Juni 2020 zwei niedergelassene Ärzte ohne Nachbesetzung in Pension gingen. Die Patienten mussten sich einen neuen Hausarzt suchen, teils auch in den Tälern. Nach wie vor gibt es nur zwei Praxen für Allgemeinmedizin bzw. Ärzte mit Kassenvertrag. Eine der beiden vakanten Stellen wird laut Ärztekammerdirektor Günter Atzl per 1. Oktober neu besetzt – mit einer Allgemeinmedizinerin aus Vorarlberg. „Ich freue mich auf Landeck, muss aber noch einige Dinge erledigen“, sagte sie und bat, ihren Namen noch nicht zu nennen. „Bei der Suche nach einer Ordination hilft mir der Bürgermeister.“