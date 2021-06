Fünf Ex-Tiroler starten bei der 108. Auflage der Tour de France

Innsbruck – Die Tour de France (Start am Samstag) wirft ihre Schatten voraus. Nach der turbulenten Corona-Auflage im Vorjahr soll bei der 108. Frankreich-Radrundfahrt diesmal alles wie üblich über die Bühne gehen. Von der französischen Hafenstadt Brest in der Bretagne geht es über 21 Etappen nach Paris. 184 Fahrer werden sich auf den Weg dorthin machen, alle mit dem einen Ziel: am 18. Juli im Gelben Trikot auf den Champs-Élysées anzukommen.