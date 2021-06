60-Jährige nach Sturz in Vomper Moosbach von Feuerwehr geborgen

An dieser Stelle stürzte die Frau in den Bach, der derzeit etwa einen Meter tief ist.

Vomp – Ein Feuerwehreinsatz sorgte am Dienstagabend in Vomp für Aufsehen: Kurz nach 23 Uhr war eine 60-Jährige neben der Josef-Heiß-Straße mehrere Meter weit über eine Böschung in den Moosbach gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien.