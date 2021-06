Die üblichen Verdächtigen hatten die Nase in der Vorstiegs-Quali vorne

Innsbruck – Heiß war’s. Brütend heiß. Es kochte und dampfte im Außenbereich des Kletterzentrums Innsbruck. Und dann noch diesen bedrohlich überhängenden Wand-Koloss vor der Brust. Besser geht’s kaum. Dachte sich vielleicht Jakob Schubert bei der Qualifikation am Mittwoch für den Vorstiegsweltcup-Auftakt. Schließlich werden ähnlich schweißtreibende Rahmenbedingungen für die Olympia-Premiere der Kletterer in exakt 40 Tagen im Zentrum von Tokio erwartet.

Bereits am Donnerstag steht die Boulder-Qualifikation an, ehe am Freitag der Lead-Finaltag (10 Uhr Halbfinale, 21 Uhr Finale) ansteht. „Von der Kraft her passt es, aber es sind eher die Hitze und die langen Tage, die zehren.“