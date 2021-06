Ex-Justizminister Moser im U-Ausschuss: „Habe zwei Weisungen erteilt“

Wien – 17. Mai 2019, 18.00 Uhr: Die deutschen Medien Süddeutsche und Spiegel veröffentlichen gleichzeitig das skandalöse Ibiza-Video. Josef Moser ist damals Justizminister unter Türkis-Blau. Der frühere FPÖ-Politiker und spätere ÖVP-Minister wurde gestern im Ibiza-Untersuchungsausschuss darüber befragt, was rund um die Veröffentlichung des Videos in seinem Ressort abgelaufen ist.

Vorab sei er von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) darüber informiert worden, dass ein Video publik werde. Der damalige FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund und Vertrauter Johann Gudenus seien darin zu sehen. Moser, so Kurz, solle das Video auf strafrechtliche Auswirkungen prüfen. Den Film habe er dann in seinem zweiten Zuhause im Burgenland geschaut, sagte der ehemalige Präsident des Rechnungshofs.

Was er dann getan habe, wird Moser gefragt. Zwei Weisungen erteilt, erwidert der Ex-Minister. Er habe seinen damaligen Generalsekretär Christian Pilnacek beauftragt, via Oberstaatsanwaltschaft an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) heranzutreten, damit diese das gesamte Videomaterial beschafft. Die Korruptionsermittler sollten einen Anfangsverdacht prüfen. „Von Haus aus war klar, dass die WKStA die Ermittlungen durchführt.“ Weiters sollte die Kommunikation bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien „gebündelt“ werden, damit die Justiz „mit einer Stimme spricht“, erklärte Moser.