Biden nominiert McCain-Witwe als Botschafterin bei UNO-Organisation

Washington – US-Präsident Joe Biden wird die Witwe des verstorbenen republikanischen Senators John McCain als Botschafterin bei der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) nominieren. „Ich fühle mich zutiefst geehrt und freue mich auf die bevorstehende Arbeit“, schrieb Cindy McCain am Mittwoch auf Twitter, nachdem Biden seine Entscheidung angekündigt hatte. Ihre Nominierung muss noch vom Senat bestätigt werden.

Cindy McCain kündigte im vergangenen September dann ihre Unterstützung für den Demokraten Biden im Rennen um die Präsidentschaft an und zog damit die Wut Trumps auf sich. „Wir sind Republikaner, ja, aber in erster Linie Amerikaner. Es gibt nur einen Kandidaten in diesem Rennen, der für unsere Werte als Nation einsteht, und das ist Joe Biden“, schrieb sie damals auf Twitter.