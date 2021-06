Inkontinenz: Kein Grund, das intime Leben zu beenden

Innsbruck – Es gibt Patienten in ihrer Praxis, erzählt Kontinenz- und Stomaberaterin Kornelia Buchner-Jirka, die würden sie bitten, nur ja keinen Befund an den Hausarzt zu schicken geschweige denn den Selbstbehalt für bestimmte Hilfsmittel nach Hause zu senden. Denn die Rechnung könnte ja der Ehepartner sehen. Auch wenn die Oberösterreicherin schon den Eindruck hat, dass mittlerweile offener über Inkontinenz gesprochen wird, so gehen die Themen Blasen- und Darmschwäche immer noch mit Scham und dem Verlust der Würde einher.