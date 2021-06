„Gefangen im Netz“: Schockierendes Filmexperiment ab Sonntag online

„Warum sollte es mich stören, dass du erst zwölf bist?“ Das sagt einer der Männer im Dokumentarfilm „Gefangen im Netz“, in dem sich drei Schauspielerinnen in Chatforen als Kinder ausgeben. Die Doku warf in Tschechien ein Schlaglicht auf Kindesmissbrauch im Netz. Nun kommt sie nach Österreich.