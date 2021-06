Probanden für Innsbrucker Studie zu Covid-Mischimpfungen gesucht

Kimpel: „Um diese Empfehlung hinsichtlich der Wirksamkeit und Verträglichkeit zu überprüfen, führen wir gemeinsam eine klinische Prüfung durch. Freiwillige ProbandInnen sind herzlich eingeladen, an dieser Studie teilzunehmen.“

Die klinische Prüfung wird an mehreren Studienzentren in Österreich (Medizinische Universität Innsbruck, Bezirkskrankenhaus Kufstein, Bezirkskrankenhaus Schwaz, Medizinische Universität Wien und Medizinische Universität Graz) durchgeführt. Es ist geplant, dass mindestens 3000 Personen daran teilnehmen. Die klinische Prüfung an der Medizinischen Universität Innsbruck wird von nationalen und internationalen Experten wissenschaftlich begleitet. (TT.com)