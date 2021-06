„Geoscreener“ in Tirol: Den Überblick unter der Erde behalten

Ungeduldig hupt eine ältere Dame in ihrem roten Citroën. Ein Arbeiter mit oranger Warnweste bittet sie, sich noch etwas zu gedulden oder einen Umweg zu nehmen. Ein Abschnitt der Lieberstraße in Innsbruck ist kurzfristig gesperrt, zehn Menschen in farbigen Westen und mit merkwürdigen Geräten tummeln sich auf dem etwa 50 Meter langen Straßenstück.