Kletter-Weltcup in Innsbruck: Griff für Griff zum Olympia-Traum

Innsbruck – Olympia und Generalrobe, alleine diese zwei Worte erzeugen bei Jakob Schubert ein wenig Gänsehaut. Seit Jahren stellen die Sommerspiele in Tokio alles oder zumindest vieles im Leben des 30-jährigen Kletterers in den Schatten. Und nun, etwas mehr als einen Monat vor der Olympia-Premiere, ist mit der „Generalprobe“ beim Weltcup in Innsbruck der Moment der Wahrheit gekommen. Auch wenn sich der eine oder andere noch ein Ass im Ärmel behält, werden jetzt die Karten aufgedeckt – und das Blatt des Jakob Schubert sieht schon mal sehr gut aus.

„Es läuft gut. Das bestätigt das, was ich im Training mache“, sagt der Innsbrucker auf dem Innsbrucker Kletter-Areal. Ehrlich gesagt: Es läuft sogar sehr gut. Nach Rang zwei in der Vorstiegs-Qualifikation am Vortag holte sich Schubert am Donnerstag auch Rang eins in der Boulder-Vorausscheidung. Zwei Spezialdisziplinen binnen zwei Tagen mit einem starken Auftritt – um nichts anderes geht es bei der Olympia-Kombination (Speed, Vorstieg, Bouldern).