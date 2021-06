Diebe stahlen Reifen von geparktem Auto in Münster: Zeugen gesucht

Münster – Zeugen eines Diebstahls sucht aktuell die Polizei Kramsach. Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag vier Reifen samt Felgen eines Autos gestohlen, das am Parkplatz beim Fußballplatz in Münster abgestellt war. Anschließend montierten sie an dem Wagen der Marke BMW fremde Reifen.