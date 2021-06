Autofahrerin stürzte in Telfs über Böschung ab und verletzte sich leicht

Telfs – Auf der L036 Möserer Straße in Telfs ist am Donnerstag gegen 17 Uhr eine Autofahrerin aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen stürzte etliche Meter über eine Böschung ab. Wie die Polizei gegenüber TT.com berichtete, wurde die 70-Jährige bei dem Unfall nur leicht verletzt und in häusliche Pflege entlassen. (TT.com)