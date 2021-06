Regionale Note ist der Trumpf aus der Schulküche

Landeck – Was heißt schon regional? Was macht regionale Lebensmittel aus? Wie groß darf ihr ökologischer Fußabdruck sein, damit die Menschen auf dem Planeten nachhaltig leben und überleben können? – Fragen wie diese haben sich diese Woche die Partner einer Kochshow an der Landecker Fachberufsschule für Tourismus und Handel (TFBS) gestellt.