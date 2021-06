Mattle will Test-Lücke für Kinder im Sommer schließen

In der Schule wird eifrig getestet. Dass das auch während der Ferienzeit so bleibt, will Generationen-Landesrat Anton Mattle nun sichern.

Auch wenn Mattle betont, dass der erste Weg beim Testen zu einer Teststelle sein sollte, müsse man „für alle Eventualitäten vorbereitet sein“. Deshalb hat Mattle in den vergangenen Wochen im Zuge einer Sitzung des Jugendbeirates die Jugendorganisationen aufgefordert, ihren Bedarf an Selbsttest-Kits zu melden. In Summe wird das Land deshalb rund 80.000 Selbsttests für die zahlreichen Sommeraktionen im Kinder- und Jugendbereich zur Verfügung stellen. Und zwar kostenlos vom Bund. 20.000 Stück davon haben die Jugendorganisationen abgerufen – in erster Linie für Ferienlager. Mit weiteren 20.000 Stück will Mattle das durchgängige Testen auch in den rund 100 Jugendzentren im Lande sicherstellen. Verbleiben noch 40.000 Stück. Diese, so Mattle, stünden „für weitere Sommer-Ferienprogramme, die vom Land gefördert werden, bereit“.