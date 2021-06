Race Across the Alps: Nauders feiert Jubiläum

So sieht der bislang letzte RATA-Sieger aus – Thomas Hoffmeister (GER) gewann 2019, heute geht die 20. Auflage in Szene.

Mit einem Rekordteilnehmerfeld startet heute Freitag (13 Uhr) am Reschenpass das härteste Eintagesrennen in den Alpen. Das Race Across the Alps (RATA) steht für einen ultimativen Ausdauer-Härtetest mit 525 Kilometern über elf Pässe und 14.000 Höhenmetern im Dreiländereck Österreich, Italien, Schweiz. Über 40 Radler, darunter drei Damen, greifen an, morgen ab 9 Uhr wird der Sieger in Nauders erwartet.