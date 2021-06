Erste Trainingsbestzeit in Spielberg ging an Verstappen

Spielberg – Max Verstappen hat das erste Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit einer Trainingsbestzeit eröffnet. Der Niederländer, der heuer erstmals als Favorit an die Strecke von Rennstall-Besitzer Dietrich Mateschitz gekommen ist, war am Freitag in der ersten Einheit mit einer Rundenzeit von 1:05,910 Minuten der Schnellste. Hinter dem WM-Führenden reihten sich AlphaTauris Franzose Pierre Gasly (+0,256 Sekunden) und der britische Mercedes-Star Lewis Hamilton (+0,422) ein.