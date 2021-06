Trotz Corona kein Loch in der Hahnenkammrennen-Kasse

Das neue Starthaus des Kitzbüheler Skiclubs am Hahnenkamm erstrahlt in neuem Glanz. Die Bauarbeiten wurden nun abgeschlossen.

Kitzbühel – Eine Premiere erlebte der Kitzbüheler Skiclub am Donnerstagabend. Die Vollversammlung des KSC fand erstmals als Hybrid-Veranstaltung statt. Also im Rasmushof in Kitzbühel und online. Dazu wurde eigens ein eigenes System programmiert, damit die Mitglieder auch online an den Neuwahlen teilnehmen konnten. Eines gleich vorweg, im Vorstand gab es keinen Wechsel. Nur aus dem erweiterten Vorstand sind drei Personen ausgeschieden und mit Simone Ehrensberger eine nachgerückt.