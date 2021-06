Nach Maskenstreit sieht Bus-Fahrgast „verkehrte Welt“

Innsbruck – „Zivilcourage ist anscheinend nicht mehr gefragt“, ärgert sich ein Innsbrucker Öffi-Fahrgast. Der Mann war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem IVB-Bus der Linie R unterwegs, als er einen Jugendlichen bemerkte, der sich nicht an die FFP2-Maskenpflicht hielt. Seiner Aufforderung, die (vorhandene) Maske aufzusetzen, sei der Jugendliche schließlich widerwillig nachgekommen.

An der Haltestelle Bundesbahndirektion fühlte sich der Passagier, der zur Risikogruppe gehört, aber plötzlich in einer „verkehrten Welt“: „Der Busfahrer hielt an, stand auf und meinte in schroffem Tonfall, dass es mich nichts angehe, ob der junge Mann eine Maske trägt.“ Dann habe ihn der Fahrer gar dazu aufgefordert, den Bus zu verlassen – andernfalls würde er die Polizei rufen. Ihm selbst wäre das recht gewesen, so der Fahrgast weiter, doch der Fahrer habe die Beamten dann doch nicht verständigt. „Es dürfte ihm bewusst geworden sein, dass er gegen die gesetzlichen Bestimmungen und die Vorgaben seines eigenen Arbeitgebers handelte.“ Dafür habe der Lenker seinen Unmut über den Fahrgast dann via internen Funk ausgelassen.