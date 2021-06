Neue psychosoziale Beratungsstelle in Innsbruck

Innsbruck – In Innsbruck gibt es nun die Trialogische Beratungsstelle für psychisch erkrankte Personen und deren Angehörige. Der Tiroler Interessenverband für psychosoziale Inklusion (TIPSI), der Tiroler Landesverband für Psychotherapie (TLP) und der Verein für die Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter (HPE) Tirol arbeiteten gemeinsam ein in Österreich einzigartiges Konzept aus. „Ziel ist es, die mit einer psychischen Erkrankung einhergehende Stigmatisierung abzubauen, eine weitere Behandlung einzuleiten und Bewusstsein und Wissen über den Krankheitsverlauf zu vermitteln“, sagt Elmar Kennerth vom TIPSI in einer Pressekonferenz. Das Problem der Hilfesuchenden soll bei der neuen Beratungsstelle aus drei Perspektiven betrachtet werden: jener der Betroffenen, der Angehörigen und der Psychotherapeuten.