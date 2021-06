Jugend-Seelsorge der Diözese Innsbruck neu besetzt

Rinderer, Jahrgang 1986 aus Vorarlberg, hat konkrete Vorstellungen von seiner Aufgabe: „In der Nach-Corona-Zeit ist es wichtig, die Gemeinschaft zu stärken. Manche digitalen Formate werden uns erhalten bleiben.“ Dennoch freut er sich auf persönliche Begegnungen: „Gerne bringe ich als Jugendseelsorger das ein, was ich selber gerne mache – etwa reisen, in der Natur sein und sporteln.“ Für ihn ist der erste Schritt das Zuhören. „Was beschäftigt Kinder und Jugendliche? Welche Erfahrungen haben sie mit Gott gemacht? “– Fragen wie diesen will er sich widmen. (TT)