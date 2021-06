Wenn eigene Daten Gold wert sind

Kufstein, Lienz – Ein Blick in die nahe Zukunft: Auf dem Weg in die Innenstadt weiß der Autofahrer nach einem Blick auf seine App schon im Vorhinein, ob es freie Parkplätze gibt und wenn ja, wo diese sind. Noch stressfreier geht es kaum. Oder: Wenn der Schnee meterhoch liegt, zeigt eine App dem Räumfahrzeug an, wo sich Hindernisse in Form von Stromkästen oder Hydranten befinden. Der Fahrer kann den Hindernissen ausweichen, statt sie zu rammen und dadurch große Schäden zu verursachen. Ein drittes Beispiel: Schafe auf einer weit entfernten Alm erhalten einen Sender, der alle paar Minuten ihren Standort überträgt. Das Bewegungsmuster verrät, wo sich verloren gegangene Tiere befinden könnten und ob sie einem Unfall oder einem Raubtier zum Opfer gefallen sind.