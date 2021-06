Großprojekt in Ampass spaltet Dorf – und Bürgermeisterliste

Der neue Bebauungsplan für das Großprojekt am alten Feuerwehrareal erlaubt eine Baumassendichte von 5,45 statt 2,2. Zur Gretchenfrage im Bauverfahren könnte ein Servitut am gegenüberliegenden Feld werden.

Ampass – Mit 7:6 Stimmen hat der Ampasser Gemeinderat am Donnerstagabend den Bebauungsplan für das Betreute Wohnen am früheren Feuerwehrareal im Dorfzentrum beschlossen – und die Stellungnahmen der direkten Anrainer abgewiesen. Die Nachbarn befürchten durch die massive Verbauung am geplanten, äußerst umstrittenen Standort ja eine starke Beeinträchtigung ihrer Immobilien bzw. Grundstücke (die TT berichtete).