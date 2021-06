„Ich bin dein Mensch“: Der perfekte Liebhaber

Innsbruck – Die Kinogeschichte wimmelt von Androiden. Zu romantischen Liebhabern werden sie aber eher selten. In Maria Schraders Berlinale-Beitrag „Ich bin dein Mensch“ ist die Titelfigur Tom aber genau das: ein perfekter Partnerschaftsroboter für Protagonistin Alma. Sie forscht als Wissenschafterin am Berliner Pergamonmuseum ausgerechnet zur Poesie antiker Keilschrift. Für eine Ethik-Kommission soll sie drei Wochen lang einen Androiden-Partner an ihrer Seite evaluieren. Am Ende des Experiments steht dann ein Gutachten über die „Menschlichkeit“ des Roboters.