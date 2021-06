Bootsunfall am Comer See: Ein Toter und zwei Verletzte

Como – Bei einem Bootsunfall am Comer See ist am Freitagnachmittag ein 22-jähriger Italiener ums Leben gekommen. Zwei Freunde des Opfers wurden verletzt, sie liegen im Krankenhaus, schweben jedoch nicht in Lebensgefahr. Die drei Italiener befanden sich in einem Boot als sie von einem sieben Meter langen Motorboot mit elf Belgierinnen und Belgiern an Bord gerammt wurden, die eine Ferienwohnung in der Gegend gemietet hatten.