Corona-Pause vorbei: 700 Frauen starteten wieder durch

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – und so war auch der Corona-Neustart für den Tiroler Frauenlauf etwas Besonderes. Fast 700 Läuferinnen, Walkerinnen und Nordic Walkerinnen gaben sich am Samstag bei der Olympiaworld Innsbruck ein Stelldichein. Gestartet wurde in 50er-Gruppen. Zwei Euro pro Starterin gingen an die Österreichische Krebshilfe. Den Sieg bei der elften Auflage über die Fünf-Kilometer-Distanz sicherte sich Triathletin Pia Totschnig (17:54 Min.) vor Anna Starostzik und Theresa Moser.