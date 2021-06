Das bringt der Sonntag bei der EURO: Portugal im Schlager gegen Belgien

An ein Treffen mit Cristiano Ronaldo in den Katakomben des San Siro erinnert sich Romelu Lukaku noch genau. Im Oktober 2019 spielten die Weltklasse-Stürmer im Derby d’Italia gegeneinander. Lukaku war gerade von ManUnited zu Inter gewechselt. Cristiano Ronaldo ging damals in seine zweite Saison bei Juventus.