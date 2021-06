Erfreuliche Bilanz: Bergrettung Tirol in der Gewinnzone

Matrei i. O. – Die Bergrettung Tirol blickte in ihrer Landesversammlung, die gestern in Matrei in Osttirol stattgefunden hat, auf ein bewegtes Jahr 2020 zurück. Landesleiter Hermann Spiegl erneuerte die Warnung der freiwilligen Retter, dass man im Falle einer Strafe wegen möglicher Nichteinhaltungen des Arbeitszeitgesetzes „sofort den gesamten Dienst einstellen“ werde. Denn die gesetzlichen Vorgaben der ÖGK würden beispielsweise die übliche Schulungszeit der Bergretter von zwölf Stunden täglich an acht aufeinanderfolgenden Tagen nicht gestatten. Auch die geforderte zusätzliche Anmeldung von Ausbildnern bei der Krankenkasse harrt weiterhin einer Lösung. Die Bergrettung hat dafür Mehrkosten von 200.000 Euro jährlich errechnet. „Wir werden nicht als gemeinnütziger Verein beim Land um Geld bitten, um es dann an den Bund weiterzuleiten“, zeigte sich Spiegl wehrhaft.