Unwetter mit heftigen Sturmböen: Zahlreiche Einsätze im Raum Lienz

Lienz – Am späten Samstagabend kam es in Osttirol zu einem Unwetter mit schweren Sturmböen. Vor allem der Großraum Lienz war zwischen 21.30 und 22.30 Uhr betroffen. Die Feuerwehren Lienz, Oberlienz, Amlach, Tristach und Matrei waren im Dauereinsatz.

Beim einer Firma in Lienz wurde das Dach einer Produktionshalle teilweise abgedeckt. In der Lienzer Andreas Hofer-Straßestürzte ein Baum auf ein Mehrparteienhaus. Dieser werde im Laufe des Sonntags weggeräumt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.