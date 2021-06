Getötete 13-Jährige in Wien: zwei junge Männer festgenommen, Einvernahme am Dienstag

Samstagmorgen wird auf einer Grünfläche zwischen Fahrbahnen in Wien ein 13-jähriges Mädchen aufgefunden – tot an einem Baum lehnend. Am Montagabend wird die Festnahme von zwei Tatverdächtigen vermeldet. Die Hintergründe sind noch unklar. Die beiden jungen Männer sollen am Dienstag befragt werden.