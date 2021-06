Tiroler Thomas Steger Zweiter bei der Walchsee-Challenge

Walchsee – Nach einem Jahr Pause stellten sich am Sonntag wieder 1500 Teilnehmer der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee, zugleich die Europameisterschaft auf der Triathlon-Mitteldistanz. Dabei musste sich der Tiroler Thomas Steger am Ende nur Sieger Frederic Funk (GER) geschlagen geben. Bei den Damen triumphierte unterdessen Olympiasiegerin Nicola Spirig (SUI).

Knapper ging es bei den Herren zu, wo der Jenbacher Thomas Steger besonders im Laufen eine tolle Leistung zeigte und seine Aufholjagd am Ende mit Platz zwei krönte, knapp zwei Minuten hinter dem Sieger Frederic Funk (GER).

Als Gewinner durfte sich auf das Team rund um Andreas Klingler fühlen. Angesichts der pandemiebedingten Rahmenbedingungen stellte die Organisation eine besondere Herausforderung dar: „Die Vorbereitung war diesmal ganz eine andere.“ Wenig Planungssicherheit und der beschränkte Platz am Walchsee stellten für die Veranstalter ihre ganz persönliche Challenge dar: „Aber es hat am Ende alles super geklappt.“ (a.m.)