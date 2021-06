1600 Teilnehmer bei „Tirol läuft“

Innsbruck – Lange Zeit musste sich die Laufgemeinde gedulden, bis man sich nicht nur der eigenen Uhr, sondern auch wieder der Konkurrenz stellen konnte. Am vergangenen Wochenende ging es im Rahmen von „Tirol läuft“ wieder richtig los: Nach dem TT-Kinderlauf am Freitag und dem traditionellen Tiroler Frauenlauf am Samstag standen gestern Halbmarathon und „Zehner“ auf dem Programm.