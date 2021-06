Mehrere E-Bike-Unfälle in Tirol bei schönem Wetter am Sonntag

Symbolbild. © Daniel Kirsch/Pixabay

Obsteig, Strengen, Scheffau – Am Sonntag kam es in Tirol zu mehreren E-Bike-Unfällen. Das schöne, sonnige Wetter bot sich wohl besonders für Ausfahrten an. Drei Personen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.

Gegen 11.30 Uhr kam in Obsteig ein 59-Jähriger mit seinem E-Bike zu Sturz. Der Mann war mit seiner Frau auf einem Forstweg in Richtung Mötz unterwegs, als er aus unbekannter Ursache und ohne Fremdeinwirkung zu Sturz kam. Dabei zog er sich am rechten Bein eine schwere Verletzung zu. Nach einer Erstversorgung durch die Rettung wurde er in das Krankenhaus Zams gebracht.

Später, etwa gegen 15.20 Uhr, war eine 47-jährige Frau in Strengen mit ihrem E-Bike in Begleitung ihres Lebensgefährten auf einer Gemeindestraße in Richtung Landeck unterwegs. Auch sie kam aus unbekannter Ursache zu Sturz und verletzte sich am Unterarm schwer. Nach einer Erstversorgung vom Notarzt wurde auch sie in das Krankenhaus Zams eingeliefert.