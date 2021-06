Neues Album von Lucy Dacus: Harmlos ist hier gar nichts

Ihre Stimme klingt dann am hellsten, wenn das, was besungen wird, ins Dunkelschwarze kippt: Lucy Dacus bei einem Auftritt 2018 in New York.

Über schummrigem Synthie-Teppich erinnert sie sich etwa in dem Lied „Thumbs“ an den Vater einer Freundin, dem sie – wenn man sie nur ließe – am liebsten und mit gutem Grund an die Gurgel ginge. Harmlos ist hier gar nichts. Und eine Bibelschule irgendwo im Nirgendwo des amerikanischen Mittelwestens schon gar nicht. Eine solche besingt Dacus im zunächst herausfordernd nach Country klingenden „VBS“, das sich als Teenagerromanze tarnt – und in sinistren Zeilen die Heuchelei der besonders Braven vorführt.