Meteorologische Erscheinung: Unwetter zum Siebenschläfertag in Tirol

In der Andreas-Hofer-Straße in Lienz stürzten Bäume um, einer fiel auf ein Wohnhaus.

Susi Lentner von der ZAMG Tirol beleuchtete den Tag für die TT rein fachlich. So könne sich ein Wochenradius rund um den Siebenschläfertag durchaus mit dem kommenden Wetter decken. Lentner: „Dies hat seine Gründe in Wettermustern, die eine Erhaltungsneigung über Mitteleuropa zeigen. Da besteht durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass sich das Wetter so fortsetzt.“ Dies sei etwa mit den Eisheiligen vergleichbar. Das bedeutet: Bislang war das Wetter warm, aber nicht sonderlich stabil, ab Mittwoch droht eine deutliche Abkühlung – da wäre außer Dauerregen in nächster Zeit alles möglich.