„Krise war Weckruf für Europa“: Platter möchte Europa und Regionen stärken

Innsbruck – In den letzten Tagen hat Selmayr, der seit eineinhalb Jahren die Vertretung der EU-Kommission in Wien leitet, ein umfangreiches Besuchsprogramm in Tirol als Auftakt einer Österreich-Tour abgespult. Nach der Pandemie wolle man jetzt im Rahmen einer „Zukunftsdebatte“ Lehren aus der Krise ziehen. In allen 27 EU-Mitgliedsländern wolle man in Gesprächen gerade auch mit der Bevölkerung die Lektion daraus ziehen, was gut gelaufen ist und was nicht, sagt Selmayr in einem TT-Doppelinterview mit Tirols LH Günther Platter.