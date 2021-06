20-Jähriger in Nassereith von eigenem Hund attackiert und schwer verletzt

Nassereith – Von seinem eigenen Hund wurde ein 20-jähriger Einheimischer in Nassereith am Samstagnachmittag in seinem Garten attackiert: Der dreijährige Pitbull-Mischling attackierte den jungen Tiroler unvermittelt, als dieser den eingezäunten Garten betreten wollte. Der Hundehalter erlitt dabei mehrere schwere Bisswunden an Armen und Beinen, wie die Polizei mitteilt.