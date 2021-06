RK-Tirol übergab Fackel für Solferino am Brenner

Die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes haben den Fackelzug am 8. Mai in Münster auf die Reise durch Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern geschickt. Am 15. Juni wurde die Fackel am Walserberg von den Salzburger Kollegen übernommen und mit einem Oldtimer-Rettungswagen nach Hochfilzen gebracht. Dort hat das Rote Kreuz Tirol die Fackel bekommen und begleitet durch die Rotkreuz-Motorradstaffel nach Innsbruck transportiert, wo sie zehn Tage lang das „Licht der Hoffnung“ verbreitet hat. Am Freitag übergab Rotkreuz-Präsident Günther Ennemoser die Fackel am Brenner an Giorgio Holzmann, Vorstand des Roten Kreuzes der Provinz Bozen. Sieben Fahrradfahrer des Italienischen Roten Kreuzes brachten die Flamme anschließend nach Solferino, wo sie vom Präsidenten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, Francesco Rocca, in Empfang genommen wurde.