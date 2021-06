Die TT-Ombudsstelle: Das Taubennest im Bett

Innsbruck – Sie sind ein gern verwendetes Symbol des Friedens, doch nur wenige wollen sie in der Nähe haben – schon gar nicht in Massen. Besonders in Städten stoßen Taubenpopulationen auf großen Widerstand, auch in Innsbruck wird der Ruf nach einem artgerechten, nachhaltigen Populationsmanagement für alle betroffenen Bereiche in der Stadt immer lauter. Derzeit gibt es zudem keine zentrale Stelle, bei der Bürger ihre Anliegen vorbringen können, so melden sich viele bei der TT-Ombudsstelle.