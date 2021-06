Zielgerichtete Lungenkrebstherapie macht Fortschritte

Der Vorteil der zielgerichteten medikamentösen Therapie bei Krebserkrankungen liegt vor allem in ihrer Wirksamkeit, in relativ geringen Nebenwirkungen und in der Chance, eine herkömmliche Chemotherapie zu vermeiden oder zumindest hinauszuschieben. Rund 5000 Menschen erkranken in Österreich jedes Jahr an einem Lungenkarzinom. Etwa 4000 Menschen sterben daran. Durch Nichtrauchen wären gut 90 Prozent der Erkrankungen verhinderbar. Ein Früherkennungsprogramm mittels regelmäßiger Computertomografie-Untersuchungen von Hochrisikopersonen (langjährige Raucher) könnte etwa ein Viertel der Todesfälle vermeiden helfen. Die Studie ist in "Therapeutic Advances in Medical Oncology" erschienen. (APA)