Thiem über Zwangspause: "Ein bisserl eine heikle Verletzung"

Spielberg – Dominic Thiem muss derzeit wegen seiner Handgelenks-Verletzung eine fünfwöchige Tennis-Pause machen. Am Sonntag besuchte der 27-jährige US-Open-Sieger deshalb gemeinsam mit Bruder Moritz den Formel-1-Grand-Prix in Spielberg. "Toller Tag auf dem Red-Bull-Ring, um den Grand Prix anzusehen", postete Thiem u.a. auf Instagram. Zu sehen sind auch Fotos, die ihn mit seiner schwarzen Schiene auf dem rechten Unterarm zeigen.

Der Lichtenwörther äußerte sich erstmals in einem Interview mit Ö3 auch zur auf Mallorca passierten Blessur. "Das ist natürlich ein bisserl eine heikle Verletzung. Ich muss schauen, dass ich das richtig gescheit ausheilen lasse", sagte Thiem und fügte hinzu: "Wenn ich fünf Wochen aufpasse in der Schiene und wirklich nichts mache, dann sollte das erledigt sein." Die Verletzung sei im Tennis eine sehr häufige. "Ich bin bei weitem nicht der Erste, der das hat. Wenn man aufpasst, dann sollte da in der Folge überhaupt nichts sein."