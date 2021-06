Eiskalte Kunstwerke: Ein Hauch von Sommer auf der Zunge

Kaum etwas erfrischt im Sommer so angenehm wie frisch zubereitete Eiscreme. Ein Experte verrät, wie diese kalte Kunst in Tüten hergestellt wird.

Peter Wimmers Arbeitsplatz duftet wie Obstsalat. Himbeeren in der einen Ecke, Bananen in der anderen. Das Aroma wird abgerundet von einem Hauch Zimt. Der Speiseeiserzeuger eilt im Slalom durch den Raum, in dem allerlei hüfthohe Maschinen klackern. Links vorbei am Schockfroster, rechts an einer Ladung frisch zubereitetem Tiramisu-Eis.