Leichtes Erdbeben in den Stubaier Alpen

Gries im Sellrain – In den Stubaier Alpen hat sich am Montag kurz vor Mittag ein leichtes Erdbeben ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 2,0. Das Beben wurde in Gries im Sellrain schwach wahrgenommen, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mit. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten.