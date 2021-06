Fatales Verschlucken in Klinik: Gericht sprach Kind eine Million Euro zu

Limburg – Nach einem folgenschweren Vorfall im Krankenhaus hat das Landgericht Limburg einem Kind insgesamt eine Million Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Das teilte das Gericht am Montag mit. Eine Zivilkammer sah es demnach als erwiesen an, dass der damals ein Jahr alte Bub bei der Gabe eines Antibiotikums derart geweint und geschrien hatte, dass er sich an einem zuvor gegessenen Stück Apfel verschluckte. In der Folge habe er bei dem Vorfall im Jahr 2011 schwerste Hirnschäden erlitten.