Djokovic vermied in Wimbledon einen Ausrutscher, Tsitsipas bereits gescheitert

Novak Djokovic strauchelte in der ersten Runde nur im ersten Satz.

London - Topfavorit Novak Djokovic hat zum Auftakt des Rasentennis-Klassikers im Wimbledon zwar einen Satz abgeben müssen, einen sensationellen Erstrunden-Ausrutscher auf dem feuchten Untergrund aber vermieden. Auf der Jagd nach dem 20. Grand-Slam-Titel besiegte der Serbe am verregneten Montag in London den Briten Jack Draper 4:6,6:1,6:2,6:2. Das frühe Aus kam hingegen für Stefanos Tsitsipas. Der French-Open-Finalist unterlag dem US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 4:6,4:6,3:6.

Vor gut zwei Wochen holte Djokovic bei den French Open seinen 19. Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere. Mit einem Triumph in Wimbledon würde er bei den Grand Slams zu den Rekordsiegern Roger Federer und Rafael Nadal aufschließen. Auch der echte Grand Slam - der Triumph bei den vier größten Veranstaltungen in einem Kalenderjahr - sowie Olympia-Gold sind als Ziele bei Djokovic im Hinterkopf.

Der als Nummer drei gesetzte Tsitsipas zog nur gut zwei Wochen nach dem Endspiel in Paris am "Heiligen Rasen" gegen Tiafoe den Kürzeren. Der stand schon unter den Top 30 der Welt und ist derzeit die Nummer 57. Erst am Sonntag hatte Tsitsipas seine Chancen bei dem Grand-Slam-Event auf Rasen zurückhaltend beurteilt. (APA/dpa)