Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Bus und Fußgängerin in Innsbruck

Die Unfallstelle in der Meinhardstraße.

Innsbruck – Ein Schutzweg an der Kreuzung Museumstraße/Meinhardstraße in Innsbruck war am Montagnachmittag Schauplatz eines Unfalles. Dabei wurde eine Fußgängerin (51) von einem Bus erfasst und leicht verletzt. Vier Fahrgästinnen kamen durch das abrupte Bremsmanöver zu Sturz und zogen sich ebenso leichte Verletzungen zu.