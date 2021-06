Kirchberg möchte ein Zentrum für Primärversorgung

Im Bereich der ehemaligen Eichenhalle in Kirchberg entsteht ein Projekt mit Gewerbeflächen, Hotel, einer zusätzlichen Zufahrt und eventuell einem medizinischem Zentrum.

Kirchberg i. T. – Es sind große Pläne, die rund um die ehemalige Eichenhalle in Kirchberg gewälzt werden. Vorgesehen sind auf der Fläche drei Gebäude: ein Gewerbeblock mit einem Lebensmittel-Discounter und im Obergeschoß Büros für die Firma Eurotours, in einem weiteren Gebäude soll ein Hotel untergebracht werden, und besonders spannend dürfte der dritte Block werden, denn hier hat man in Kirchberg ganz spezielle Wünsche.