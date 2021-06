Bootshaus in Pertisau wird zum Ort für Veranstaltungen

Pertisau – Ein begeisterter Segler ist Dieter Schmid, der bei der Tiwag im Energiemanagement und Kundenservice tätig ist. Seit fast drei Monaten ist er auch der Ansprechpartner für die Achenseeschifffahrt an Tirols größtem See und Schmid hat einiges vor.

Schmid spielt auch mit dem Gedanken, das älteste Achenseeschiff St. Josef aus dem Jahr 1887 dort zu integrieren. „Wir sind momentan bei der Ideenfindung und hoffen auf eine zeitnahe Realisierung“, unterstreicht er und verspricht in einem Atemzug, dass der Schiff-Oldtimer St. Josef nicht verschrottet wird. Derzeit liegt dieser in der Werftanlage und ist durch eine Plane geschützt.

Es tut sich aber noch mehr am Achensee. „Wir haben im Bereich Gaisalm und Seehof die Erholungsbereiche erweitert und einiges investiert“, sagt Schmid. Beim Leuchtturm am Seehof ist neuerdings ein Pizzatruck stationiert, in dem die südländischen Matrosen Mario und Vincenzo die Gäste verwöhnen. 260 Gäste können in Normalzeiten auf der Gaisalm im Innenbereich versorgt werden, außen ist Platz für 140.