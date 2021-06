Theater über Grenzen hinweg: Die Gast-Regisseurin der Telfer Spiele

Ebru Tartıcı Borchers: Ich wollte Regie studieren, in der Türkei war das nicht mehr möglich. Ich spreche Englisch, in die USA oder nach England zog es mich aber nicht. Ich entschied mich für Deutschland. Europa fand ich kulturell immer schon sehr interessant. In Berlin arbeitete ich als Regieassistentin, seit Kurzem wohne ich in Wien. Ich bemühte mich, schnell Deutsch zu lernen. Wenn man die Sprache beherrscht, geht es leichter.